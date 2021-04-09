Премьера Норвегии оштрафовали за слишком большое число гостей на юбилее

Полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг на 20 тысяч крон (1975 евро) из-за за слишком большого числа гостей на юбилее. Об этом сообщает телеканал Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале политик отпраздновала свое 60-летие в компании родных в ресторане в поселке Гейло. На застолье собралось 13 человек. Тем самым Сульберг нарушила введенный ее собственным кабмином закон, по которому запрещается собираться в помещениях компаниями более 10 человек.

О том, что в отношении премьера Норвегии начато расследование, стало известно в середине марта. Премьер извинилась за произошедшее, заявив, что "не очень внимательно следила за правилами". По ее словам, она была уверена, что ограничения не распространяются на членов одной семьи.