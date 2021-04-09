Япония сольет радиоактивную воду с Фукусимы в океан

Власти Японии решили сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным телеканала NHK, водные отходы с Фукусимы в настоящее время хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

"Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан", - говорится в сообщении телеканала.

Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сделать это, однако решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.