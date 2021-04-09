Польза вакцин от коронавируса многократно превышает риск

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о риске побочных последствий, к которым может привести вакцинация от коронавируса. Вместе с тем, выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что польза от прививок многократно перевешивает риски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все вакцины и лекарства несут риск побочных явлений. В данном случае [заболевания COVID-19] риски тяжелого протекания болезни и смерти от COVID-19 многократно выше, чем очень небольшие риски, связанные с вакциной", - сказал он.

Глава ВОЗ призвал "всех людей" проявлять "осторожность". "Вакцины дают нам свет в конце туннеля, но мы пока до него не добрались", - подчеркнул он и напомнил, что иммунизация - это лишь один из инструментов для предотвращения заражения и спасения жизни. В борьбе с коронавирусом необходим "всеобъемлющий подход", предполагающий продолжение различных защитных мер, констатировал гендиректор.

Гебрейесус напомнил о принятом на нынешней неделе решении подкомитета ВОЗ по безопасности вакцин, касающемся вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Согласно выводам экспертов ВОЗ, "причинно-следственная связь между этой вакциной и появлением сгустков с тромбоцитами является вероятной, однако требуется больше исследований". И ВОЗ, и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) "продолжают заявлять, что польза от вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca перевешивает риск этих очень редких побочных эффектов", резюмировал гендиректор.