Еврокомиссия намерена заказать для ЕС еще до 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) планирует заказать для стран ЕС еще до 1,8 млрд доз "доработанной" вакцины от COVID-19 с целью защитить население от существующих и возможных новых мутаций коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на источники в ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия представила 9 апреля странам сообщества свои планы о возможности заключения предварительного договора на поставки с одним из крупных производителей, уточнило издание. Первые партии ЕС может получить уже в текущем году, последующие - в течение ближайших двух лет. Причем предполагается, что вакцину можно будет использовать и для детей, и для подростков.

ЕК планирует заключить договор только с одним производителем и предлагает странам ЕС продумать в ближайшие дни возможные варианты. Ставка делается, прежде всего, на mRNA-вакцины, а также фирмы, которые производят в Европе. Как отметила газета, круг производителей тем самым сокращается: всего в ЕС используются два таких препарата - от консорциума BioNTech/Pfizer и американской компании Moderna. В скором времени может получить допуск и вакцина от CureVac.

Источники в ЕК отметили изданию, что Еврокомиссия в первую очередь планирует обратиться по поводу возможного заказа вакцины к консорциуму BioNTech/Pfizer.