В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки достигло 718, что является наибольшим показателем с начала года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки Минздрава республики.

Всего в стране с начала пандемии умерли 113 579 человек. Максимальное число летальных исходов - более 900 - было зафиксировано в конце марта прошлого года в разгар первой волны заражений.