https://news.day.az/world/1332731.html В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки достигло 718, что является наибольшим показателем с начала года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки Минздрава республики.
Всего в стране с начала пандемии умерли 113 579 человек. Максимальное число летальных исходов - более 900 - было зафиксировано в конце марта прошлого года в разгар первой волны заражений.
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