В Грузии объявили неделю выходных

Координационный совет Грузии объявил 4-11 мая в Грузии официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу.

Отметим, что мероприятие прошло в онлайн-формате в связи с заражением премьер-министра И. Гарибашвили коронавирусом.