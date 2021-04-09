https://news.day.az/world/1332741.html В Грузии объявили неделю выходных - из-за коронавируса
В Грузии объявили неделю выходных - из-за коронавируса
Координационный совет Грузии объявил 4-11 мая в Грузии официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу.
Отметим, что мероприятие прошло в онлайн-формате в связи с заражением премьер-министра И. Гарибашвили коронавирусом.
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