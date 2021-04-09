Пересмотрен план похорон принца Филипа

План проведения похорон умершего в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа был пересмотрен из-за пандемии.

Как говорится в заявлении, распространенном лондонской геральдической палатой, церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне, тело принца не будет выставляться для прощания, а участие публики в запланированных мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предстоящие похороны не будут государственными, и тело не будет выставлено для публичного прощания. Тело Его Высочества будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества, - говорится в документе. - План похорон был пересмотрен в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в каких-либо мероприятиях, которые будут частью похорон".

Окончательные рекомендации по поводу формата и времени проведения церемонии в ближайшие дни должно дать правительство Великобритании после консультаций, которые лорд-камергер (бывший глава службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркер) и премьер-министр Борис Джонсон проведут с Ее Величеством. Как пояснили в геральдической палате, после этого дату похорон объявит Букингемский дворец.

Правила пандемии

В соответствии с ограничениями, введенными в стране еще 4 января, число участников похорон не должно превышать 30 человек, и это правило сохранится и после введения карантинных послаблений 12 апреля. Как отмечает агентство PA, Ее Величеству придется определять, кто именно из членов монаршей фамилии сможет присутствовать на последнем прощании с принцем. В связи с пандемией похороны Его Высочества не смогут посетить почетные гости, присутствие которых было бы обязательным при других обстоятельствах: члены других королевских династий, представители стран Содружества наций, высокопоставленные политики и военачальники. Под вопросом пока остается и участие в прощании внука герцога Эдинбургского и Елизаветы II принца Гарри, который с прошлого года живет в США вместе с супругой - американской актрисой Меган Маркл. Согласно установленным правительством правилам, гости на похоронах должны будут соблюдать между собой дистанцию в два метра, если не проживают вместе или не встречаются регулярно.

Принц Филип участвовал в планировании собственных похорон и саркастически шутил, что многие, кто ему в этом помогал, покинули этот мир задолго до него. Будучи супругом суверена, Его Высочество имел право на государственные похороны, но сам хотел, чтобы церемония была более частной, "менее хлопотной" и прошла по военному образцу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Однако даже относительно скромные похороны принца-консорта предполагали военную процессию в центре Лондона, многотысячные толпы и усиленные меры безопасности. Пандемия внесла свои коррективы в эти планы, и траурные шествия в столице не состоятся. Предполагалось, что гроб с телом принца будет выставлен в Сент-Джеймсском дворце, откуда траурная процессия направилась бы к Виндзорскому замку.

Принца похоронят на кладбище британской королевской семьи - усыпальнице при королевской резиденции Фрогмор в Виндзоре. Здесь в королевском мавзолее покоятся останки королевы Виктории (1819-1901), ее супруга принца Альберта (1819-1861) и дяди Елизаветы II, отрекшегося от престола короля Эдуарда VIII (1894-1972).

Траур по принцу

Государственный траур продлится восемь дней. Все британские депутаты будут носить черные повязки, а мужчины-депутаты - еще и черные галстуки. В знак траура британские флаги над королевскими дворцами, парламентом и правительственными зданиями уже приспущены. При этом королевский штандарт (личный флаг монарха, который поднимают над резиденцией, где в настоящий момент пребывает Ее Величество), по традиции не опускается, символизируя незыблемость института монархии.

"Все официальные флаги, включая флаг Соединенного Королевства, будут приспущены до половины с настоящего момента и до восьми часов утра (10:00 мск - прим. ТАСС) следующего после похорон дня", - сообщили в геральдической палате. Приспустить флаги должны будут также в странах Содружества наций, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию,

Предполагается, что королевский двор и семья Ее Величества будут находиться в трауре 30 дней, и лишь после этого Елизавета II вернется к исполнению обязанностей, включающих утверждение законов, ни один из которых не сможет быть принят в ближайший месяц. Однако окончательное решение по вопросу о сроках соблюдения траура остается за королевой.

В связи со смертью герцога Эдинбургского сайт британской королевской семьи временно недоступен. На траурной странице с объявлением о смерти принца, которая встречает посетителей, поясняется, что это сделано для "внесения необходимых изменений".