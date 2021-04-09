Принц Гарри собирается прилететь в Великобританию, чтобы проститься с дедом

Британский принц Гарри собирается прилететь в Великобританию, чтобы проводить в последний путь своего деда, герцога Эдинбургского Филипа, который умер в пятницу в возрасте 99 лет.

Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к принцу Гарри и его супруге американке Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гарри точно сделает все, что в его силах, чтобы вернуться в Великобританию и быть со своей семьей. Он ничего не хочет так сильно, как быть со своей семьей, особенно бабушкой [королевой Великобритании Елизаветой II] в это ужасное время", - приводит издание слова своего источника.

По поводу супруги принца Гарри собеседник издания сказал, что ее приезд в Соединенное Королевство будет зависеть от того, что ей скажут врачи. "Меган, как известно, беременна, так что ей придется следовать совету ее врачей по поводу того, безопасно ли ей летать, но я думаю, что Гарри точно поедет", - сказал источник таблоида.

Если принц Гарри прилетит на родину, то ему, как и любому въезжающему в Великобританию человеку в условиях коронавирусных ограничений, придется провести 10 дней на самоизоляции. Правда, у него будет возможность прекратить карантин раньше - если тест на коронавирусную инфекцию, сданный на пятый день после прилета, окажется отрицательным.

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью CBS пара уточнила, что у них будет дочь.

В пятницу Букингемский дворец сообщил о смерти герцога Эдинбургского Филипа. Он умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке, не дожив до 100-летнего юбилея всего два месяца и один день. В Великобритании приспущены государственные флаги и объявлен траур.