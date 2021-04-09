Организатора теракта во Франции осудили на 24 года тюрьмы

Француз Реда Крикет, обвиняемый в подготовке теракта, проведение которого было сорвано полицией перед Чемпионатом Европы по футболу 2016 года, приговорен к 24 годам лишения свободы.

Об этом сообщает в пятницу радио France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

34-летний француз Реда Крикет был задержан под Парижем в ходе спецоперации 24 марта 2016 года через несколько дней после терактов в Брюсселе. У него в квартире обнаружили большой арсенал оружия с большим количеством патронов к нему и готовую к использованию взрывчатку.

По мнению следствия, Крикет не имел четкого плана действий, однако имевшиеся факты свидетельствовали о намерении осуществить теракт. В частности, была установлена связь между ним и организатором терактов ноября 2015 года в Париже Абдельхамидом Абаудом. Кроме того, он был заочно осужден в Бельгии на пять лет за террористическую деятельность после возвращения из зоны боевых действий в Сирии.

Судебные слушания в Париже продолжались в течение пяти недель. Помимо Крикета, для которого антитеррористическая прокуратура требовала пожизненного заключения, среди обвиняемых присутствуют еще шесть человек. Среди них Анис Бахри, задержанный в конце марта 2016 года в Роттердаме, и Абдеррахман Амеруд, задержанный тогда же в Брюсселе - оба также признаны виновными в подготовке теракта и приговорены к 24 годам тюрьмы. Еще четверо проходили по обвинению в логистической поддержке террористов: с двоих обвинения сняли, еще двое получили 8 и 12 лет тюрьмы соответственно.

В результате терактов в Париже и столичном предместье Сен-Дени 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, взрывы в метро и аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года унесли жизни 32 человек. Организацией этих нападений занималась базировавшаяся в Брюсселе группа граждан Бельгии и Франции арабского происхождения, большая часть которых ранее принимала участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство".