Кетчуп в США начали продавать на аукционах

В США произошел дефицит кетчупа из-за перебоев с поставками, пишет Fox News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, упаковки с этим продуктом начали продавать на интернет-аукционах.

Кетчуп стал дефицитным еще и из-за того, что в США большинство ресторанов перешло на формат "еда навынос". Часто в заказ входит пакет с кетчупом. На фоне пандемии коронавируса люди продолжают заказывать еду на дом, поэтому спрос на кетчуп достиг новых высот. Кроме того, не хватает и пакетов для его упаковки.

Цены на порционные пакетики с кетчупом сначала взлетели на 13 процентов, а вскоре товар и вовсе исчез из продажи в обычных магазинах. Например, на eBay 50 пакетиков продаются за 9,99 доллара. Спросом пользуются не только томатный кетчуп, но и соусы разных марок, расфасованные в порционные упаковки. Компания Heinz заявила, что увеличила производственные мощности, но этого оказалось недостаточно.