В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр толчков располагался в 79 км к северо-западу от города Бузэу с населением около 130 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.