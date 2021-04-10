https://news.day.az/world/1332769.html В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр толчков располагался в 79 км к северо-западу от города Бузэу с населением около 130 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре