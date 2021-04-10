В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,15 млн человек
До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 268 678 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 253 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 33 454.
В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 3 745 657, еще у 55 791 человек тесты на вирус дали положительный результат.
Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 305 103 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 40 994 845 анализов.
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