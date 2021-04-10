В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,15 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 268 678 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 253 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 33 454.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 3 745 657, еще у 55 791 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 305 103 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 40 994 845 анализов.