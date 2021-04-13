В России медведь порвал куртку человеку, не желая близкого знакомства

Амурчанин чуть не стал жертвой медведя. Косолапый по кличке Сема давно живет в вольере на оптовой базе Благовещенска. Один из посетителей предприятия решил покормить его. Сема протянул лапу и ловко схватил мужчину за куртку. Затем притянул вплотную к прутьям клетки и попытался укусить. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, происшествия завершилось лишь порванной курткой, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Историей заинтересовались в прокуратуре, там проведут свою проверку.

Отметим, что восемь лет назад Сема травмировал девочку, которая пыталась угостить его соком. По мнению специалистов амурского биолого-туристического центра, по виду медведь ухоженный и не страдает недоеданием, поэтому он мог среагировать на неприятный запах, например, алкоголя.