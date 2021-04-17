Франция приравняла к изнасилованию секс с детьми до 15 лет

Французский парламент принял закон, согласно которому секс с ребенком в возрасте до 15 лет будет автоматически считаться изнасилованием и караться уголовным сроком до 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на "Московский Комсомолец".

Ранее секс с несовершеннолетними до 15 лет был нелегальным, но уголовное наказание могло последовать только после доказательств принуждения ребенка к половому акту. В случае, если насилие не было доказано, то статью переквалифицировали в более легкую.

"Ни один взрослый агрессор не сможет требовать согласия несовершеннолетнего младше 15 лет", - заявил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

В новом законе также прописали статью "Ромео и Джульетта", которая декриминализировала сексуальные отношения между подростами. Чтобы попасть под действие закона, один из участников полового акта должен быть старше другого более чем на пять лет. Такое исключение не будет использоваться в случаях изнасилований.

Так правительство Франции решило пересмотреть законодательство после череды скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, в том числе, инцестов.