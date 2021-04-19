Миллионера уморили голодом ради наследства

В Великобритании начался судебный процесс над супругами Линдой (Lynda) и Уэйном Рикардами (Wayne Rickard). Их подозревают в том, что они уморили голодом своего домовладельца - миллионера Джеймса Сутерана (James Sootheran), передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Рикарды с 2006 года жили в сельском доме, принадлежавшем Сутерану. По версии следствия, они планировали обокрасть его престарелую мать Джой (Joy) и его самого. Для этого Линда Рикард подделала их завещания, чтобы после их смерти получить половину имения Джой, стоящего 1,5 миллиона фунтов стерлингов, и треть состояния Сутерана, составлявшего 3,5 миллиона фунтов стерлингов

В 2012 году Джой скончалась в возрасте 92 лет, а спустя 18 месяцев умер и Сутеран, которому было 59 лет. Перед смертью он оказался прикован к кровати и полностью зависел от Линды Рикард, которая стала его сиделкой. По утверждению очевидца, его плохо кормили, не давали смотреть телевизор или читать и месяцами не меняли его постельное белье. К марту 2014 года Сутеран похудел до 57 килограммов и умер от легочной инфекции, развившейся на фоне истощения. Когда тело нашли, рядом с ним стояла тарелка с шоколадом, пончиком и обедом из "Макдоналдс".

Рикарды сознались в подделке завещаний, но отрицают причастность к смерти Сутерана. Их обвиняют в убийстве и ряде других преступлений.