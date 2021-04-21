Житель Индии умер, съев на спор более 40 яиц

Житель Индии умер во время спора на поедание куриных яиц на скорость, сообщает Day.Az со ссылкой на LadBible.

42-летний мужчина заключил с приятелем пари, что сможет за короткое время съесть 50 яиц. Однако после 41-го ему потребовалась медицинская помощь. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

По мнению специалистов, слишком большое количество яиц могло вызвать коллапс пищеварительной системы, аспирацию и нарушение работы сердца.

Отмечается, что сумма спора была незначительной - 2 тыс. рупий.