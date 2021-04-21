https://news.day.az/world/1335544.html Житель Индии умер, съев на спор более 40 яиц
Житель Индии умер, съев на спор более 40 яиц
Житель Индии умер во время спора на поедание куриных яиц на скорость, сообщает Day.Az со ссылкой на LadBible.
42-летний мужчина заключил с приятелем пари, что сможет за короткое время съесть 50 яиц. Однако после 41-го ему потребовалась медицинская помощь. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.
По мнению специалистов, слишком большое количество яиц могло вызвать коллапс пищеварительной системы, аспирацию и нарушение работы сердца.
Отмечается, что сумма спора была незначительной - 2 тыс. рупий.
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