https://news.day.az/world/1335812.html Разработчики заявили об эффективности вакцины «Ковивак» против всех штаммов
Разработчики заявили об эффективности вакцины «Ковивак» против всех штаммов
Вакцина "Ковивак" защищает от всех известных мутаций коронавируса, потому что она основывается на антигенах вируса. Об этом заявил генеральный директор Центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Исходя из того, что... "Ковивак" является цельновирионной, то есть в ее основе представлены антигены целого вируса, то она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса", - сказал Ишмухаметов.
Он подчеркнул, что при обнаружении нового штамма российские ученые разработают новую вакцину.
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