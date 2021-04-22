ВОЗ допустила неуязвимость некоторых мутаций коронавируса для вакцин

Научные данные говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть устойчивыми и не поддаваться вакцинам, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ .

"Иммунизация является важным средством, помогающим снизить передачу вируса, и чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем SARS-CoV-2 для изменения и мутаций", - говорится в заявлении.

В российском ВОЗ добавили, что во всех странах необходимо снизить передачу вируса, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер".

"Европейское бюро получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, распространяются по Европе, и мы продолжаем собирать данные об их возможном воздействии. Нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьезным заболеванием, необходимо применять все меры для контроля его распространения", - призвали в организации.