Виновного в смерти Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму строгого режима в Миннесоте

Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный во вторник виновным по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, переведен в тюрьму строгого режима Оук-Парк-Хайтс недалеко от Миннеаполиса (штат Миннесота).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал KARE.

В настоящее время экс-полицейский содержится в одиночной камере. "Он находится в безопасности и под охраной в тюрьме Оук-Парк-Хайтс", - приводит телеканал слова представителя службы исполнения наказаний Миннесоты Пола Шнелла.

Согласно данным на сайте штата, Оук-Парк-Хайтс - это тюрьма с наиболее строгим режимом содержания под стражей в Миннесоте, там могут находиться до 473 заключенных.

Суд присяжных в Миннеаполисе во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.