https://news.day.az/world/1335915.html Во Франции прошли массовые протесты полицейских - ВИДЕО
Во Франции прошли массовые протесты полицейских - ВИДЕО
Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущенных слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка, находившихся в служебной машине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, восемь были оправданы.
Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре