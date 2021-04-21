Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущенных слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка, находившихся в служебной машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, восемь были оправданы.

Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.