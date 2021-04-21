Евросоюз наращивает вакцинацию

После того, как Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало к использованию вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, Брюссель подтвердил своё намерение сделать к середине лета прививки 70% населения ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, еврокомиссар по вопросам юстиции уже не рассчитывает на крупные поставки из Великобритании препарата AstraZeneca.

"Мы стараемся увеличить производственные мощности по всему Евросоюзу, - сказал Дидье Рейндерс. - В первом квартале года нам удалось предоставить странам-членам 100 млн доз, во втором квартале это будет более 300 млн доз. И это число растёт. Возможно, кое-где стало больше логистических проблем, но не для получения доз, а для впрыскивания их гражданам".

Агентство уже одобрило четыре вакцины. При этом Pfizer-BioNTech, в которой используется технология матричной РНК, становится основным поставщиком в Евросоюзе. Эта фармацевтическая компания обещала до 2023 года 1,8 млрд доз.

Изучению подвергаются ещё три препарата против Covid-19, в том числе российский. Правда, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон скептически высказался в отношении скорого допуска в ЕС "Спутника V", указав на недостающие данные.

Во вторник Еврокомиссия также объявила, что предоставит 651 тыс доз в рамках совместных закупок шести странам-партнёрам на Западных Балканах, назвав это примером солидарности и добрососедства. В этом регионе уже распределяют свои вакцины Китай и Россия.