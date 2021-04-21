В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 388 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 388 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 67 913.

За последние сутки в Иране выявлено 24 886 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 311 813.