https://news.day.az/world/1335926.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 388 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 388 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 388 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 67 913.
За последние сутки в Иране выявлено 24 886 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 311 813.
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