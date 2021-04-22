Твит Пентагона о ядерном оружии насмешил и напугал американцев

Жители США неоднозначно отреагировали на сообщение стратегического командования Штатов, посвященное возможному использованию ядерного оружия.

StratCom опубликовал пост в микроблоге Twitter, в котором говорится о спектре современных конфликтов - военные считают их весьма непредсказуемыми, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", - пояснили в командовании.

Некоторые из читателей отреагировали на сообщение серьезно, однако другие решили пошутить над пугающими словами со стороны стратегического командования.

"Ни одна страна не станет использовать против нас ядерное оружие. Для всего мира ясно, что США от самоуничтожения отделяет еще одна пандемия и несколько полицейских стрельб", - пишет пользователь @nicksummy.

"Это способ предупредить население, что нам не нужно беспокоиться о глобальном потеплении или завтраке во вторник?" - задается вопросом другой юзер.

"То есть завтра мне не нужна вторая доза вакцины?" - оставил комментарий @aaronstotle1.