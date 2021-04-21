Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Израиле

Мощный взрыв произошел во время плановых испытаний на заводе по производству современных вооружений в Израиле, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что происшествие случилось на заводе по производству современных вооружений, где хранятся различные типы ракет. Информации о пострадавших пока нет.

В компании Tomer рассказали, что "это было контролируемое испытание".

Офисы Tomer находятся в Рамле, в центре Израиля, недалеко от жилых районов. Компания занимается созданием ракет для армии обороны Израиля. Они являются производителями израильской системы баллистических ракет Arrow 4.

Высокопоставленные чиновники министерства обороны сейчас занимаются выяснением обстоятельств случившегося.