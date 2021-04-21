Стало известно, когда начнется импорт "Спутник V" в Индию

Импорт российской вакцины "Спутник V" в Индию начнется в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу CNBC TV-18 сообщил сопредседатель международной индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Г. В. Прасад.

Ожидается, что вакцины от коронавируса поступят к концу мая или в начале июня. Ранее индийский регулятор в сфере медицинских препаратов выдал разрешение на импорт вакцины "Спутник V" и ее экстренное использование, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Власти страны делают "все возможное", чтобы ускорить импорт. В Дели выразили надежду, что запуск начнется уже в текущем квартале.

"Мы отработали холодовую цепочку и логистику. Мы ведем переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы ускорить поставки", - рассказал Прасад.

Он добавил, что производство "Спутник V" может начаться в Индии во втором квартале текущего года.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 97,6%. Об этом ранее рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, финансировавшем разработку. РФПИ представил результаты анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что Аргентина запустила производство вакцины "Спутник V". Вакцина безопасна для здоровья, что подтверждено клиническими исследованиями.

О создании первой в мире вакцины от коронавируса было объявлено в августе 2020 года. Российский препарат, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, назвали "Спутник V". Вторую отечественную вакцину разработали специалисты Новосибирского центра "Вектор", ей дали название "ЭпиВакКорона". В феврале 2021 года была зарегистрирована третья российская вакцина - "КовиВак" Центра имени Чумакова.