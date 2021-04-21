В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками

Подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали (Индонезия). Об этом пишет Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами страны Хади Чахъянто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подводная лодка индонезийских ВМС KRI Nanggala-402, изготовленная в Германии, проводила учения с торпедами, но не смогла сообщить о результатах. Предполагают, что она потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от Бали.

Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поисками.