https://news.day.az/world/1335947.html В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками
В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками
Подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали (Индонезия). Об этом пишет Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами страны Хади Чахъянто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Подводная лодка индонезийских ВМС KRI Nanggala-402, изготовленная в Германии, проводила учения с торпедами, но не смогла сообщить о результатах. Предполагают, что она потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от Бали.
Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поисками.
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