Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне

Еврокомиссия рассчитывает внедрить систему COVID-сертификатов в Евросоюзе в июне.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Еврокомиссия готова оказывать поддержку, чтобы достичь нашей цели - чтобы сертификаты действовали уже в июне", - сказал Шефчович.