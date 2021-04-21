https://news.day.az/world/1335966.html Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне
Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне
Еврокомиссия рассчитывает внедрить систему COVID-сертификатов в Евросоюзе в июне.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Еврокомиссия готова оказывать поддержку, чтобы достичь нашей цели - чтобы сертификаты действовали уже в июне", - сказал Шефчович.
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