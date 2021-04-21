https://news.day.az/world/1335984.html Башар Асад подал заявку на президентские выборы
Башар Асад подал заявку на президентские выборы
Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Высший конституционный суд зарегистрировал запрос Асада на то, чтобы поучаствовать в выборах. Таким образом, политик намерен избраться президентом в третий раз.
Асад стал шестым кандидатом, подавшим заявку. Регистрация началась 19 апреля. Среди зарегистрированных на выборы также есть одна женщина.
Выборы назначены на 26 мая.
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