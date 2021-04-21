Башар Асад подал заявку на президентские выборы

Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Высший конституционный суд зарегистрировал запрос Асада на то, чтобы поучаствовать в выборах. Таким образом, политик намерен избраться президентом в третий раз.

Асад стал шестым кандидатом, подавшим заявку. Регистрация началась 19 апреля. Среди зарегистрированных на выборы также есть одна женщина.

Выборы назначены на 26 мая.