В МИД России вызван замглавы посольства США

Заместитель руководителя посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в Министерство иностранных дел России, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", - заявили в министерстве.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения "подробных, серьезных консультаций". 20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву.

До этого, 20 марта, в Москву на консультации отправился российский посол в США Анатолий Антонов. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.