Россия высылает 10 сотрудников посольства США

Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, - информировали в дипведомстве. - Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".

Россия в ближайшее время сделает дальнейшие шаги в рамках ответа на антироссийские санкции США, заверил МИД РФ.

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США", - заявили в дипведомстве.