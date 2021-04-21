https://news.day.az/world/1336044.html Мир рекордно сократил потребление вина
Мир рекордно сократил потребление вина
Мировое потребление вина в прошлом году снизилось на рекордные три процента по сравнению с 2019-м, достигнув минимума с 2002 года. В то же время производство этого алкогольного напитка выросло на один процент. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Снижение потребления вина связано с ограничением работы баров и ресторанов и уменьшением числа туристических поездок на фоне пандемии коронавируса. Больше всего употребление напитка сократилось в Китае (минус 17,4 процента) и ЮАР (минус 19,4 процента).
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