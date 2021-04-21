Елизавета II сделала первое заявление после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета ІІ в свой 95-й день рождения, который она отмечает сегодня, 21 апреля, впервые за длительное время сделала публичное заявление. Текст заявления королевы опубликован на страницах королевской семьи в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Елизавета ІІ рассказала о грустном 95-летии. Также она сказала, что ее "глубоко тронули" добрые пожелания британцев.

"По случаю моего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.

Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу.

Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в эти дни.

Мы были глубоко тронуты и постоянно будем помнить о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на огромное количество людей на протяжении всей своей жизни", - говорится в заявлении.