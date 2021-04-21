Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, куда он приглашен в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД.

На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова - якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.

Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.