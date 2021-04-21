https://news.day.az/world/1336068.html Олимпийский девиз может быть изменен - президент МОК
Олимпийский девиз может быть изменен - президент МОК
Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.
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