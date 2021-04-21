Назначен новый глава МИД Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил в среду министром иностранных дел республики 36-летнего социал-демократа Якуба Кулганека. Церемонию транслировали из Пражского града чешские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики назначил Якуба Кулганека министром иностранных дел Чехии", - сказал глава протокольного отдела администрации президента, который вел церемонию.

"Перед вами поставлена тяжелая задача защищать национальные интересы Чехии. Верю, что под вашим руководством МИД тоже будет делать это. Иногда национальные интересы отождествляются с национализмом. В связи с этим я хотел бы процитировать Масарика, который делал различие между национализмом и патриотизмом. Масарик говорил, что патриотизм - это любовь к собственному народу, а национализм проявляется, прежде всего, ненавистью к другим народам", - напутствовал нового министра Земан, который из-за болезни ног находился в инвалидной коляске. Президент предостерег нового главу МИД от "дутых патетических деклараций" и подчеркнул особое значение для Чехии экономической дипломатии. Земан подчеркнул, что Чехия - "небольшая страна", 80% ВВП которой приходится на экспорт.

Кулганек заменил отправленного 10 дней назад в отставку Томаша Петржичека. Новый министр - ближайший соратник лидера чешских социал-демократов, первого вице-премьера и главы МВД страны Яна Гамачека.

Почти 37-летний политик с лета 2018 года занимал пост замминистра внутренних дел, а до этого - обороны (2014 год) и иностранных дел (2014-2016 годы). До перехода в МВД Кулганек работал внештатным сотрудником китайской компании CEFC Europe, где занимался анализом инвестиционных проектов в ЕС.