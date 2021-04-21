Турция нейтрализовала более 800 террористов

- с начала года

В период с 1 января по 21 апреля 2021 года в рамках антитеррористических операций в регионе нейтрализованы 836 боевиков. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве подчеркнули, что решительная и эффективная борьба с террористическими образованиями в регионе продолжится.