https://news.day.az/world/1336079.html Турция нейтрализовала более 800 террористов - с начала года
Турция нейтрализовала более 800 террористов - с начала года
В период с 1 января по 21 апреля 2021 года в рамках антитеррористических операций в регионе нейтрализованы 836 боевиков. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
В ведомстве подчеркнули, что решительная и эффективная борьба с террористическими образованиями в регионе продолжится.
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