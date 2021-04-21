https://news.day.az/world/1336083.html США могут передать другим странам части доз вакцины от COVID-19
США могут передать другим странам части доз вакцины от COVID-19
Администрация США рассматривает возможность передачи властям других стран тех имеющихся у нее доз вакцины от нового коронавируса, потребности в которых не будет у американских граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Белом доме президент США Джо Байден.
"Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим. Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять ее [другим государствам]", - сказал американский лидер.
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