США могут передать другим странам части доз вакцины от COVID-19

Администрация США рассматривает возможность передачи властям других стран тех имеющихся у нее доз вакцины от нового коронавируса, потребности в которых не будет у американских граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Белом доме президент США Джо Байден.

"Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим. Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять ее [другим государствам]", - сказал американский лидер.