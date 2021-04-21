Чехия выдвинула ультиматум России

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (14.00 по Баку) 22 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга", - сказал Кулганек.

По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в "паритетное соответствие по численности сотрудников".

Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил текущую ситуацию в чешско-российских отношениях во время своей первой пресс-конференции в этой должности. По его словам, чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.