В Иране показали пролет беспилотников КСИР над авианосцем США

Кадры пролета беспилотных летательных аппаратов исламской республики над авианосцем США были опубликованы в среду иранским телеканалом Press TV.

Представлена съемка с иранских беспилотников палубы корабля и находящейся на ней техники. Отмечается, что речь идет о четырех беспилотниках, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало высказывания главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи об угрозах, которые представляют ВС Ирана для американских сил. По его словам, широкое использование Тегераном малых и средних беспилотников для наблюдения и атак в регионе означает, что "впервые со времен Корейской войны Вашингтон действует без полного превосходства в воздухе".