В крематориях Индии едва успевают сжигать тела умерших от COVID-19

В Индии с начала апреля - взрывной рост новых случаев коронавирусной инфекции. В конце марта в стране с населением 1,4 миллиарда человек регистрировали около 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, в начале апреля - более 100 тысяч, а 22 апреля зафиксировали 314 835 заболевших за день - это исторический максимум в мире с начала пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

В Индии выявлены новые мутации коронавируса, которые еще предстоит исследовать ученым. Однако, отмечает The Guardian, резкий рост заболеваемости, скорее всего, вызван комплексом причин. После снижения официальных показателей заболеваемости в начале года ниже 10 тысяч случаев в сутки многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые индийцы стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов.

Система здравоохранения Индии с трудом справляется с новой волной COVID-19. Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти на 80%, свободных коек в реанимациях почти не осталось, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, пишет BBC News. 22 апреля также зафиксировано рекордное для Индии число умерших от COVID-19 - 2023 человека. Крематории работают с максимальной нагрузкой.