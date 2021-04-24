Черепаха пробила стекло машины и влетела в голову пенсионерке

Во Флориде черепаха влетела в лобовое стекло машины и поранила пенсионерку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Пострадавшая и ее дочь, сидевшая за рулем, были шокированы и не имели понятия, как пресмыкающееся попало на дорогу.

Предполагается, что черепаха взлетела в воздух после удара с другим авто.

Пенсионерка была госпитализирована с ранениями. Черепаха осталась жива, у нее остались небольшие царапины на панцире. Виновницу аварии отпустили в лес.

Ранее сообщалось, что в Англии "сердитая" черепаха подожгла дом на Рождество.