https://news.day.az/world/1336560.html Черепаха пробила стекло машины и влетела в голову пенсионерке
Черепаха пробила стекло машины и влетела в голову пенсионерке
Во Флориде черепаха влетела в лобовое стекло машины и поранила пенсионерку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Mirror.
Пострадавшая и ее дочь, сидевшая за рулем, были шокированы и не имели понятия, как пресмыкающееся попало на дорогу.
Предполагается, что черепаха взлетела в воздух после удара с другим авто.
Пенсионерка была госпитализирована с ранениями. Черепаха осталась жива, у нее остались небольшие царапины на панцире. Виновницу аварии отпустили в лес.
Ранее сообщалось, что в Англии "сердитая" черепаха подожгла дом на Рождество.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре