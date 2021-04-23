В Канаде критическая ситуация с пандемией

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал текущую ситуацию с развитием пандемии коронавируса критической.

"У нас все больше более заразных и более опасных вариантов [коронавируса]. Ситуация критическая", - заявил он в пятницу журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, число ежесуточных случаев заражения за последний месяц удвоилось - до 8,6 тыс. В связи с этим Трюдо призвал соотечественников продолжать следовать ковидным протоколам и без особой необходимости не покидать свои дома.

Минздрав Канады считает, что североамериканская страна переживает третью волну пандемии нового коронавируса. Ранее в связи с этим многие канадские регионы существенно ужесточили действующие ограничения.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и AstraZeneca. Прививки сделали 10 млн человек (26,5% населения).