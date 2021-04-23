Эрдоган и Байден провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Белом доме.

Согласно сообщению, Байден в разговоре с Эрдоганом выразил желание преодолеть разногласия.

Отмечается, что президенты США и Турции договорились встретиться в кулуарах саммита НАТО в июне,.