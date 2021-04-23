https://news.day.az/world/1336762.html Эрдоган и Байден провели телефонный разговор
Эрдоган и Байден провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Белом доме.
Согласно сообщению, Байден в разговоре с Эрдоганом выразил желание преодолеть разногласия.
Отмечается, что президенты США и Турции договорились встретиться в кулуарах саммита НАТО в июне,.
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