Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо

Председатель Союза армянских фондов Турции Бедрос Шириноглу обвинил США, ЕС и ряд других стран в политически мотивированном подходе к событиям 1915 года в Османском Государстве.

"США, ЕС и ряд других стран, рассматривающие события 1915 года исходя из политических мотивов, далеки от благонамеренного подхода", - сказал Шириноглу агенству "Анадолу", передает Day.Az.

По его словам, армянская община Турции не одобряет "использование политическими властями некоторых вызывающих боль и сожаление инцидентов между двумя народами, имевших место более 100 лет назад".

"Каждое вмешательство тех, кто не является стороной этого события, лишь бередит нашу рану и заставляет ее кровоточить. Этот вопрос касается только турецкого и армянского народов", - подчеркнул он.

Шириноглу обратил внимание, что "прискорбные исторические события могут обсуждаться властями Армении и Турции, а также объективными историками".

Выразвив уверенность, что в связи со 106-й годовщиной событий 1915 года со стороны Белого дома ожидается обычное заявление с намерением "разделить горе армянского народа" глава фонда сказал: "Предпосылкой сочувствия к армянскому народу не должно быть оскорбление чести турецкого народа или враждебное отношение к Турции. Как гражданин Турции, я считаю, что мы должны укреплять любовь, уважение и дружбу между двумя общинами, не оставив места обиде или ненависти. Политическое вмешательство извне только препятствует осуществлению этих желаний".

Шириноглу подчеркнул, что решение этого вопроса на основе взаимопонимания между Турцией и Арменией "пойдет на пользу всем". "Известно, что сегодня Армения переживает очень серьезные проблемы. Те, кто провоцируют Армению против Турции, делали то же самое 100 лет назад. Когда мы рассматриваем вопрос о том, "кто выиграл, а кто проиграл?", то видим, что в проигрыше оказались и Османское Государство, и армяне и турки", -сказал он.

"Мы граждане Турецкой Республики. Мы верим в свое государство и требуем, чтобы события 1915 года, которые иностранные государственные деятели превратили в политический материал и которые много для нас значат, были рассмотрены историками в независимых комиссиях", - заявил Шириноглу.