Стало известно, о чем будут говорить Байден и Джонсон

Темы переговоров президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Борисом Джонсоном будут определены ближе к поездке американского лидера в Великобританию в середине июня исходя из положения дел на мировой арене. Об этом, как передает Trend с ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что на данный момент нет каких-либо деталей относительно предстоящей встречи. "В значительной степени повестка будет зависеть от того, какова будет ситуация в мире на тот момент", - подчеркнула Псаки.

Ранее в одном из интервью Байден, являвшийся на тот момент претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, назвал Джонсона "клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил о том, что Байден 11-14 июня посетит Великобританию и Бельгию, где примет участие в саммитах "семерки" (помимо США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), НАТО и США - ЕС.