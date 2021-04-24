https://news.day.az/world/1336773.html В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 60 тыс. человек
В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 60 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 60 176 человека, общее число выздоровевших достигло 3 970 111.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 550 820, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 49 438 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 343 человека, общее число жертв заболевания достигло 37 672.
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