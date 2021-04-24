В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 60 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 60 176 человека, общее число выздоровевших достигло 3 970 111.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 550 820, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 49 438 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 343 человека, общее число жертв заболевания достигло 37 672.