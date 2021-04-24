https://news.day.az/world/1336775.html Из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля
Из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила одну из них.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", - говорится в заявлении военных.
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