Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Отмечается, что Чавушоглу и Блинкен обсудили детали телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом.