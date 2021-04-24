https://news.day.az/world/1336776.html Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США
Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.
Отмечается, что Чавушоглу и Блинкен обсудили детали телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом.
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