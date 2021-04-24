В США сняли ограничения на вакцину Johnson & Johnson

Регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает The New York Times.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сошлись во мнении, что использование вакцины стоит продолжить, а сам препарат безопасен и эффективен.

Ранее в апреле регуляторы США захотели запретить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.