В Европе начался бум электрокаров

В 2020 году Европа впервые обогнала Китай по количеству регистраций новых электромобилей - 1,36 против 1,24 миллиона соответственно. Об этом говорится в "Глобальном рейтинге электрической мобильности". В регионе начался бум электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На первом месте среди европейских стран - Германия (более 394 тысяч). Общее количество электрокаров в мире оценивается в 10 миллионов единиц. Наибольшее количество экологичных авто зарегистрировано в Китае (4,2 миллиона), Европе (3,2 миллиона) и США (1,7 миллиона).

В прошлом году в мире на учет было поставлено на 45 процентов электромобилей больше, чем в 2019. В Европе рост составил 143 процента, в Германии - 263 процента, в Италии - 247 процентов, во Франции - 202 процента. Европа занимает первое место по количеству электромобилей в пересчете на тысячу жителей - 6,1. Среднемировой показатель составляет 1,4 электрокара.

Мировым лидером оказалась Норвегия (81 электромобиль на тысячу жителей).

В целом электромобили заняли 4,6 процента рынка новых транспортных средств (прирост на 1,9 процентных пункта по сравнению с 2019 годом).